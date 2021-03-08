Россияне назвали профессии с несправедливо высокими зарплатами

Политики и банкиры являются представителями профессий с неоправданно высокими зарплатами по мнению россиян, свидетельствуют данные опроса компании Ipsos.

Политики и банкиры являются представителями профессий с неоправданно высокими зарплатами по мнению россиян, свидетельствуют данные опроса компании Ipsos.

Политики получают слишком много за свою работу, считают 79 процентов респондентов, 61 процент опрошенных указали на несправедливо высокое вознаграждение банкиров. Четверть россиян считают, что переоценен в денежном выражении труд сотрудников полиции, а 14 процентов — программистов, передает РБК.

Несправедливо маленькую зарплату получают соцработники, считает 71 процент респондентов, еще 70 процентов видят недооцененным труд медсестер, 69 процентов — работников по присмотру и уходу за детьми, 63 процента — учителей. Справедливой россияне считают зарплату бухгалтеров, компьютерных инженеров, работников магазинов и ассистентов.