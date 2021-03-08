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4:53   8 Марта 2021
Общество

Белоруссия в конце марта запустит производство вакцины "Спутник V"

Белоруссия в конце марта запустит производство вакцины "Спутник V"

Промышленное производство российского препарата от коронавируса "Спутник V" будет запущено в Белоруссии в конце марта. Такое сообщение передает министерство здравоохранения страны.

На сегодняшний день первая пробная партия вакцины проходит проверку у российских специалистов. Ожидается, что 30-31 марта запустится полное создание "Спутника V". Каждый месяц планируется производить полмиллиона доз.

Первая валидационная партия, которая состояла из 15 тысяч ампул, была выпущена 26 января. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения республики Дмитрий Чередниченко. Сейчас в институте имени Гамалеи проводятся тесты на эффективность и устойчивость.

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#производство #белоруссия #вакцина #Спутник V

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