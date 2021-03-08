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4:24   8 Марта 2021
Армия

Боевики "ан-Нусры" 30 раз за сутки обстреляли Идлибскую зону деэскалации

Боевики "ан-Нусры" 30 раз за сутки обстреляли Идлибскую зону деэскалации

Террористы запрещенной в России организации "Джабхат ан-Нусра" 30 раз атаковали провинции Идлибской зоны деэскалации в Сирии.

Рассказал об этом замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов. Под удар попали четыре провинции САР.

"В провинции Идлиб — 19 обстрелов, в провинции Латакия — семь обстрелов, в провинции Алеппо — один обстрел, в провинции Хама — три обстрела", — отметил Карпов.

Вместе с этим за минувшие сутки недалеко от поселения Эль-Баб и в районе Амуда были зафиксированы обстрелы со стороны протурецких бандформирований. Ранения получили четверо местных мирных жителей.

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#сирия #террористы #атаки #цпвс

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