Боевики "ан-Нусры" 30 раз за сутки обстреляли Идлибскую зону деэскалации

Террористы запрещенной в России организации "Джабхат ан-Нусра" 30 раз атаковали провинции Идлибской зоны деэскалации в Сирии.

Террористы запрещенной в России организации "Джабхат ан-Нусра" 30 раз атаковали провинции Идлибской зоны деэскалации в Сирии.

Рассказал об этом замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов. Под удар попали четыре провинции САР.

"В провинции Идлиб — 19 обстрелов, в провинции Латакия — семь обстрелов, в провинции Алеппо — один обстрел, в провинции Хама — три обстрела", — отметил Карпов.

Вместе с этим за минувшие сутки недалеко от поселения Эль-Баб и в районе Амуда были зафиксированы обстрелы со стороны протурецких бандформирований. Ранения получили четверо местных мирных жителей.