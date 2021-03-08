4:24 8 Марта 2021Армия
Боевики "ан-Нусры" 30 раз за сутки обстреляли Идлибскую зону деэскалации
Террористы запрещенной в России организации "Джабхат ан-Нусра" 30 раз атаковали провинции Идлибской зоны деэскалации в Сирии.
Террористы запрещенной в России организации "Джабхат ан-Нусра" 30 раз атаковали провинции Идлибской зоны деэскалации в Сирии.
Рассказал об этом замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов. Под удар попали четыре провинции САР.
"В провинции Идлиб — 19 обстрелов, в провинции Латакия — семь обстрелов, в провинции Алеппо — один обстрел, в провинции Хама — три обстрела", — отметил Карпов.
Вместе с этим за минувшие сутки недалеко от поселения Эль-Баб и в районе Амуда были зафиксированы обстрелы со стороны протурецких бандформирований. Ранения получили четверо местных мирных жителей.