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3:47   8 Марта 2021
Общество

Россиянки получили поздравление от космонавтов с борта МКС

Россиянки получили поздравление от космонавтов с борта МКС

Российских женщин с 8 Марта поздравили космонавты прямо с борта Международной космической станции.

Видеопоздравление опубликовано на официальном сайте Роскосмоса. "Космические поздравления" передали Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

"Поздравляем вас с началом весны! Весна — это время обновления, время пробуждения и расцвета природы, время новых надежд. Вы делаете наш мир лучше и добрее", — сказал Рыжиков.

Кудь-Сверчков же пожелал всем представительницам прекрасного пола чаще слышать слова любви и чувствовать внимание близких. Космонавты в ближайшие дни займутся работами по герметизации второй трещины в модуле "Звезда" станции.

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#поздравление #мкс #8 марта

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