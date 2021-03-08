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3:38   8 Марта 2021
Общество

Мадуро заявил о хорошем самочувствии после прививки "Спутником V"

Мадуро заявил о хорошем самочувствии после прививки "Спутником V"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал об отсутствии побочных эффектов после привития российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

Лидер Венесуэлы рассказал, что у него в первый день после введения препарата была небольшая сонливость, но сейчас он чувствует себя отлично. Венесуэльский лидер пошутил, что у него появилась способность говорить по-русски. Первую дозу вакцины Мадуро вместе со своей женой получили 6 марта.

Президент Венесуэлы планирует сделать вторую прививку российским препаратом 26 марта. Вакцинация "Спутником V" началась в Венесуэле с 18 февраля.

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#вакцинация #пандемия #коронавирус

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