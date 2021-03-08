Мадуро заявил о хорошем самочувствии после прививки "Спутником V"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал об отсутствии побочных эффектов после привития российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал об отсутствии побочных эффектов после привития российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

Лидер Венесуэлы рассказал, что у него в первый день после введения препарата была небольшая сонливость, но сейчас он чувствует себя отлично. Венесуэльский лидер пошутил, что у него появилась способность говорить по-русски. Первую дозу вакцины Мадуро вместе со своей женой получили 6 марта.

Президент Венесуэлы планирует сделать вторую прививку российским препаратом 26 марта. Вакцинация "Спутником V" началась в Венесуэле с 18 февраля.