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3:02   8 Марта 2021
Общество

Флорист оценила призыв Жириновского отказаться от импорта цветов

Флорист оценила призыв Жириновского отказаться от импорта цветов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отказаться от ввоза цветов из-за рубежа. Его предложение раскритиковала флорист Серафима Олина.

Цветы, ввозимые из стран Африки, Америки и Европы, по словам Жириновского, могут содержать возбудителей различных болезней. Флорист заявила, что при ввозе все импортные товары тщательно проверяются.

"Мне кажется, это на грани какого-то сумасшествия. На растении могут быть жучки. Каждый цветок, каждая партия и каждая поставка проходит сертификацию на соответствие и на отсутствие каких-либо санэпидемнарушений", – подчеркнула Олина.

Запрет импорта цветов, по мнению флориста, способен привести к дефициту растений. Их популярность за время пандемии коронавируса заметно выросла, добавила эксперт.

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#жириновский #импорт #цветы #флорист

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