Лавров пожелал женщинам России счастья и воплощения всех планов

Руководитель российского МИД Сергей Лавров поздравил женщин страны с 8 Марта и пожелал им счастья, а также воплощения всех своих амбициозных планов.

Руководитель российского МИД Сергей Лавров поздравил женщин страны с 8 Марта и пожелал им счастья, а также воплощения всех своих амбициозных планов.

В своем поздравлении руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что женщины хранят тепло и уют в доме. Они вдохновляют и мотивируют мужчин на совершения подвигов.

"Вы — наше вдохновение! Неслучайно во все времена мужчины посвящали женщинам музыку и стихи, творили и создавали свои лучшие произведения с вашими именами на устах", — подчеркнул министр.

Лавров отметил, что мужчины приложат все усилия, чтобы женщины улыбались как можно чаще. Важно также, чтобы представительницы прекрасной половины человечества всегда были окружены вниманием и заботой.

"Желаю вам солнечного, весеннего настроения, воплощения самых амбициозных планов и всего самого наилучшего!" — добавил глава МИД РФ.

В этом году 8 марта выпало на понедельник. Предстоящая рабочая неделя в связи с этим будет короткой.