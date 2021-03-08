Путин поздравил россиянок с 8 Марта и пожелал взаимопонимания с близкими

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, который отмечается 8 марта.

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, который отмечается 8 марта.

Глава государства отметил, что в мир женщины приносят красоту, нежность и гармонию, а также безусловную материнскую любовь.

"Забота о детях, тепло домашнего уюта, которым вы всегда стремитесь окружить своих родных, — все это нелегкий каждодневный труд. Он, конечно же, заслуживает самого высокого признания", — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что женщины, несмотря на домашние хлопоты, достигают вершин в разных сферах деятельности. Путин также отметил труд женщин — медицинских работников, которые проявляют "душевную щедрость" и профессионализм в тяжелейших условиях пандемии.

Президент пожелал россиянкам взаимопонимания с близкими людьми, здоровья и успехов, чтобы у каждой женщины было для улыбок и радости как можно больше поводов.