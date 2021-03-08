Понимание Вашингтоном российских интересов поможет выработать более умную стратегию в отношении Москвы.

Понимание Вашингтоном российских интересов поможет выработать более умную стратегию в отношении Москвы.

Такое заявление сделал глава Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа Хумински. Политолог уверен, что администрации Байдена следует детально изучить российские интересы, мощи и поступки. Все это поможет выработать более умную и дальновидную стратегию в отношении России. Хумински призывает к пересмотру мнения о возможностях Москвы. В частности, он указал на присоединение Крыма.

"Все это — с замечательными результатами. Это точно не признаки "слабой" власти", — подчеркнул эксперт.

Политолог добавил, что существует много отличий между тем, как Россию описывают, и что она представляет собой на самом деле. США, по его словам, необходимо понять и принять Россию.