Пушков раскритиковал Facebook за присваивание роли цензора

Facebook, заблокировав доступ к материалам российских информагентств, взял без оснований на себя функции цензора и контролера информации, заявил член Совфеда Алексей Пушков.

Facebook, заблокировав доступ к материалам российских информагентств, взял без оснований на себя функции цензора и контролера информации, заявил член Совфеда Алексей Пушков.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ заявил, что Facebook на себя берет функции цензора — то есть он выясняет обстоятельства появления материала, его достоверность и так далее. Он отметил, что задача соцсети — воспроизводить позиции пользователей, а не определять их достоверность.

"(Это. — Прим. ред.) не задача сетевой компании. Они присваивают себе функции контролера и цензора", — подчеркнул Пушков.

Он подчеркнул, что социальные сети не имеют соответствующих полномочий. Они не могут себе присваивать функции контролеров информации.