Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
0:54   8 Марта 2021
Политика

Пушков раскритиковал Facebook за присваивание роли цензора

Пушков раскритиковал Facebook за присваивание роли цензора

Facebook, заблокировав доступ к материалам российских информагентств, взял без оснований на себя функции цензора и контролера информации, заявил член Совфеда Алексей Пушков.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ заявил, что Facebook на себя берет функции цензора — то есть он выясняет обстоятельства появления материала, его достоверность и так далее. Он отметил, что задача соцсети — воспроизводить позиции пользователей, а не определять их достоверность.

"(Это. — Прим. ред.) не задача сетевой компании. Они присваивают себе функции контролера и цензора", — подчеркнул Пушков.

Он подчеркнул, что социальные сети не имеют соответствующих полномочий. Они не могут себе присваивать функции контролеров информации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#пушков #facebook #цензура

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров