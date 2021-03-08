Около двух тысяч женщин-полицейских проведут 8 Марта на маршах в Мехико

Около двух тысяч женщин-полицейских будет привлечено к обеспечению безопасности на маршах, приуроченных к Международному женскому дню в столице Мексики.

Около двух тысяч женщин-полицейских будет привлечено к обеспечению безопасности на маршах, приуроченных к Международному женскому дню в столице Мексики.

Управление общественной безопасности столицы Мексики задействует 1,7 тысячи сотрудниц полиции в организованных 8 марта шествиях в знак протеста против насилия в отношении женщин. Власти города призывают участников марша к мирной демонстрации и соблюдению порядка. Об этом информирует пресс-служба правительства Мехико в Twitter.

Около 80 тысяч человек приняли участие в шествиях в 2020 году. Акция проходила мирно, пока группа радикальных участниц акции не прибегла к разбитию витрин магазинов и стычке с полицией.