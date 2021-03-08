Bloomberg: Европа может потерять 100 млрд евро из-за "вялой" вакцинации

Низкий темп вакцинации в Европе может стать причиной потери до 100 млрд евро после ухода инвесторов.

Низкий темп вакцинации в Европе может стать причиной потери до 100 млрд евро после ухода инвесторов.

Борьба с пандемией коронавируса в ЕС проходит медленнее, чем планировалось, что приводит к отсрочке восстановления экономики и мешает работе бизнеса. Европейские фонды беспокоятся из-за роста заболеваемости в ЕС и связанного с этим оттоком капитала. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Европе нужно увеличивать темпы вакцинации. Процесс защиты населения от вируса тормозит бюрократия и непоследовательные действия местных властей. Об этом заявил главный стратег фонда Principal Global Investors Сим Шах.