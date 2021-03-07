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23:35   7 Марта 2021
Общество

Европа столкнулась с новой угрозой после пандемии COVID-19

Европа столкнулась с новой угрозой после пандемии COVID-19

Высокий спад рождаемости был зафиксирован в нескольких странах Европы в первые месяцы 2021 года из-за пандемии и самоизоляции.

Уровень рождаемости в Испании в декабре и январе сократился на 22,6 процента в сравнении с прошлым годом. Точный прогноз на 2021 год составить еще сложно из-за нехватки данных, но спад ожидается большим, заявил директор института Национального исследовательского совета Диего Рамиро. Об этом информирует El Pais.

В Италии в декабре рождаемость снизилась на 21,6 процента. Уровень рождаемости упал на 13 процентов и во Франции. Основными причинами подобной тенденции стало резкое уменьшение рабочих мест и опасность коронавируса.

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#европа #пандемия #коронавирус

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