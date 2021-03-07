Путин направил телеграмму занявшему второе место на ЧМ лыжнику Большунову

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями российскому спортсмену Александру Большунову, получившему серебряную медаль на ЧМ по лыжным видам спорта.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями российскому спортсмену Александру Большунову, получившему серебряную медаль на ЧМ по лыжным видам спорта.

Путин назвал лыжника настоящим героем гонки в Германии. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Большунов занял второе место в 50 километровой гонке классическим стилем на ЧМ в немецком Оберстдорфе. Спортсмен из РФ шел первым до последнего поворота, когда в борьбе с лыжником из Норвегии Йоханнесом Клебо у россиянина сломалась палка, после чего его обогнали два спортсмена.

Россия подала апелляцию по результату гонки, в результате которой норвежца дисквалифицировали, россиянин получил "серебро", а первым стал другой норвежец Эмиль Иверсен.