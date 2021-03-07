Минздрав Черногории заявил о прибытии в страну второй партии "Спутника V"

Вторая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в аэропорт Подгорицы в Черногории.

Вторая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в аэропорт Подгорицы в Черногории.

Глава правительства Здравко Кривокапич выразил благодарность российскому правительству и отметил, что поставка вакцины сильно упростит туризм в стране накануне грядущего сезона.

"Министр здравоохранения Елена Боровинич-Бойович и госсекретарь минздрава Борко Байич встретили вторую партию", — рассказали в минздраве.

Массовая вакцинация в стране началась 20 февраля, после того как Сербия передала партию российского препарата. Сейчас в Черногории действуют серьезные карантинные ограничения, жители обязаны носить медицинские маски и соблюдать комендантский час, а также не могут участвовать в мероприятиях, где собираются больше 25 человек.