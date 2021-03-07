Французский политик призвал власти использовать "Спутник V"

Лидер французского движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон призвал французские власти начать применять российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в стране.

Лидер французского движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон призвал французские власти начать применять российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в стране.

"Французское руководство с самого начала придерживалось в отношении ряда вакцин совершенно глупой позиции", — заявил в эфире телеканала France 3 Меланшон.

По его словам, власти Франции отвергли возможность использования "Спутника V", мотивируя решение нежеланием "иметь дело с Россией". Лидер "Непокорной Франции" подчеркнул, что национальное происхождение препарата "не имеет ни малейшего значения".

Чем шире будет набор вакцин, тем у людей будет больше уверенности в том, что ученые добились успеха в этой сфере, подчеркнул Меланшон. Политик призвал отказаться от идеологизированного подхода к проблемам здравоохранения.