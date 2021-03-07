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20:58   7 Марта 2021
Общество

Дочь маршала Конева призвала власти Чехии дать новую жизнь памятнику ее отцу

Дочь маршала Конева призвала власти Чехии дать новую жизнь памятнику ее отцу

Дочь советского маршала Ивана Конева Наталья обратилась к руководству Чехии с просьбой дать вторую жизнь памятнику ее отца.

В апреле 2020 года власти столичного муниципального района Прага-6 вопреки договору между Россией и Чехией демонтировали памятник маршалу Коневу. Руководство Чехии заявило, что не может изменить ситуацию. Так памятник оказался в хранилище одного из музеев.

Экс-глава внешнеполитического ведомства Чехии Карел Шварценберг в январе 2021 года опубликовал статью, в которой призвал власти установить памятник Коневу на одном из мемориалов Красной армии в Праге. Дочь Ивана Конева идею поддержала и призвала руководство Чехии дать монументу новую жизнь, передает "ПолитПазл".

"Думаю, наиболее подходящим местом было бы захоронение отцовских солдат и офицеров. Там ходят люди, и кладбище – мемориал, где не место политическим митингам и манифестациям. Поэтому, как мне кажется, если памятник отцу установят на Ольшанском кладбище, он гармонично сольется с этим местом", – заявила Наталья Конева.

По ее словам, перенос памятника положительно оценят как россияне, так и чехи.

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#чехия #прага #памятник коневу

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