Дочь маршала Конева призвала власти Чехии дать новую жизнь памятнику ее отцу

Дочь советского маршала Ивана Конева Наталья обратилась к руководству Чехии с просьбой дать вторую жизнь памятнику ее отца.

Дочь советского маршала Ивана Конева Наталья обратилась к руководству Чехии с просьбой дать вторую жизнь памятнику ее отца.

В апреле 2020 года власти столичного муниципального района Прага-6 вопреки договору между Россией и Чехией демонтировали памятник маршалу Коневу. Руководство Чехии заявило, что не может изменить ситуацию. Так памятник оказался в хранилище одного из музеев.

Экс-глава внешнеполитического ведомства Чехии Карел Шварценберг в январе 2021 года опубликовал статью, в которой призвал власти установить памятник Коневу на одном из мемориалов Красной армии в Праге. Дочь Ивана Конева идею поддержала и призвала руководство Чехии дать монументу новую жизнь, передает "ПолитПазл".

"Думаю, наиболее подходящим местом было бы захоронение отцовских солдат и офицеров. Там ходят люди, и кладбище – мемориал, где не место политическим митингам и манифестациям. Поэтому, как мне кажется, если памятник отцу установят на Ольшанском кладбище, он гармонично сольется с этим местом", – заявила Наталья Конева.

По ее словам, перенос памятника положительно оценят как россияне, так и чехи.