В США началась отливка крупнейшего монолитного зеркала для изучения Вселенной

Шестое из семи крупнейших монолитных зеркал в мире начали изготавливать в лаборатории Ричарда Кариса в Университете Аризоны, говорится на сайте Гигантского Магелланова телескопа.

Шестое из семи крупнейших монолитных зеркал в мире начали изготавливать в лаборатории Ричарда Кариса в Университете Аризоны, говорится на сайте Гигантского Магелланова телескопа.

Диаметр зеркала для огромного телескопа составляет 8,4 метра. Монолиты позволяют специалистам углубиться в изучении Вселенной с большей детализацией, так как улучшается оптическая функция телескопа.

"Самая важная часть телескопа — это собирающее свет зеркало", — объяснил руководитель проекта.

Главное зеркало Гигантского Магелланова телескопа состоит из семи самых больших зеркал в мире. Отливка шестого является важным шагом к завершению проекта. После запуска телескоп будет давать изображения в десять раз четче, чем аппарат Хаббла. По мнению ученых, это устройство может изменить понимание Вселенной.