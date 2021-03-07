Российские специалисты разработают первый колесный танк на платформе "Бумеранг"

Российские конструкторы собираются создать на базе универсальной колесной платформы "Бумеранг" первый в России колесный танк.

Российские конструкторы собираются создать на базе универсальной колесной платформы "Бумеранг" первый в России колесный танк.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин в беседе с корреспондентом Baltnews рассказал об особенностях универсальной колесной платформы "Бумеранг". Главным ее преимуществом, по словам эксперта, является возможность установить на нее любой боевой модуль.

"Это могут быть пушки различного калибра – есть 30 мм, для этой машины разработаны пушки 50 мм, а можно сделать машину, которая будет способна использовать даже 125 мм орудия", — рассказал эксперт.

Орудия 125-мм — это уже танковый калибр, который используется, например, в основном боевом танке Т-90АМ "Прорыв". О планах установить на "Бумеранг" танковый боевой модуль с получением первого в России колесного танка ранее заявлял гендиректор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий.