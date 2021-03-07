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20:50   7 Марта 2021
Армия

Российские специалисты разработают первый колесный танк на платформе "Бумеранг"

Российские специалисты разработают первый колесный танк на платформе "Бумеранг"

Российские конструкторы собираются создать на базе универсальной колесной платформы "Бумеранг" первый в России колесный танк.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин в беседе с корреспондентом Baltnews рассказал об особенностях универсальной колесной платформы "Бумеранг". Главным ее преимуществом, по словам эксперта, является возможность установить на нее любой боевой модуль.

"Это могут быть пушки различного калибра – есть 30 мм, для этой машины разработаны пушки 50 мм, а можно сделать машину, которая будет способна использовать даже 125 мм орудия", — рассказал эксперт.

Орудия 125-мм — это уже танковый калибр, который используется, например, в основном боевом танке Т-90АМ "Прорыв". О планах установить на "Бумеранг" танковый боевой модуль с получением первого в России колесного танка ранее заявлял гендиректор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий.

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#бумеранг #колесный танк #дмитрий литовкин

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