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20:49   7 Марта 2021
Общество

Обезжиренные продукты могут негативно сказаться на здоровье сердца

Обезжиренные продукты могут негативно сказаться на здоровье сердца

Частое употребление обезжиренных продуктов, йогуртов и хлопьев может стать причиной проблем с сердцем, рассказала нутрициолог Алена Ли. 

Обезжиренные продукты чаще всего ассоциируются с правильным питанием, однако это не совсем верное убеждение, считает эксперт. Хлопья и мюсли содержат большое количество сахара, подсластителей и усилителей вкуса. По данным портала 74.ru, эти составляющие негативно сказываются на работе почек и сердца, а также могут привести к диабету или ожирению.

Большой пользы для здоровья не несут обезжиренные йогурты и заправки для салатов, напомнила эксперт. Как уточнила Ли, продукты, богатые полезными жирами, должны составлять 30% рациона.

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#продукты #питание #ли

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