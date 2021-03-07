Обезжиренные продукты могут негативно сказаться на здоровье сердца

Частое употребление обезжиренных продуктов, йогуртов и хлопьев может стать причиной проблем с сердцем, рассказала нутрициолог Алена Ли.

Частое употребление обезжиренных продуктов, йогуртов и хлопьев может стать причиной проблем с сердцем, рассказала нутрициолог Алена Ли.

Обезжиренные продукты чаще всего ассоциируются с правильным питанием, однако это не совсем верное убеждение, считает эксперт. Хлопья и мюсли содержат большое количество сахара, подсластителей и усилителей вкуса. По данным портала 74.ru, эти составляющие негативно сказываются на работе почек и сердца, а также могут привести к диабету или ожирению.

Большой пользы для здоровья не несут обезжиренные йогурты и заправки для салатов, напомнила эксперт. Как уточнила Ли, продукты, богатые полезными жирами, должны составлять 30% рациона.