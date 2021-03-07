Спецкор ВГТРК снял репортаж о роли России в стабилизации обстановки в ЦАР

Специальный корреспондент телеканала "Россия-1" Александр Рогаткин пообщался с жителями Центральноафриканской Республики, чтобы из первых рук узнать их отношение к России.

Специальный корреспондент телеканала "Россия-1" Александр Рогаткин пообщался с жителями Центральноафриканской Республики, чтобы из первых рук узнать их отношение к России.

Журналист ВГТРК лично убедился, что жители ЦАР с благодарностью относятся к россиянам. Перед выборами президента и парламента Центральноафриканская Республика погрузилась в хаос. Бывший лидер республики Франсуа Бозизе попытался сорвать голосование. В ЦАР активизировались боевики аффилированных с ним вооруженных группировок, передает Федеральное агентство новостей.

Миротворческая миссия ООН (МИНУСКА) отстраненно наблюдала, как экстремисты пытались окружить столицу ЦАР. Официальным властям республики пришлось обратиться за помощью к России. С разрешения Совета Безопасности ООН Россия направила в африканское государство инструкторов в дополнение к тем, которые уже находились в ЦАР. Российские специалисты обучают и консультируют военнослужащих национальной армии.

Армейские части ЦАР, которые прошли обучение у российских специалистов, легко отразили атаки бандформирований на столицу и перешли в контрнаступление. В итоге за прошлый месяц территория, которую контролируют официальные власти республики, увеличилась в несколько раз. Босембеле, Боссемптеле, Белоко, Буар, Ялоке и другие города полностью освобождены от террористов. Через эти города проходит дорога, которая связывает ЦАР и Камерун.

Российские специалисты, которые взяли на себя вопросы безопасного движения транспорта на маршруте обеспечивают безопасность торговых и гуманитарных конвоев.

Трасса контролируется вертолетчиками с воздуха, российские специалисты сопровождают грузовики, которые следуют в столицу ЦАР. Хотя раньше водители боялись ехать по этой дороге.

"Я целых два месяца провела в ожидании того, чтобы выехать. Было опасно, случались нападения", — рассказала Рогаткину Флоранс Мосанда, водитель грузовика, доставляющего в Банги овощи.

В Банги теперь регулярно поставляется продовольствие, стройматериалы и другие необходимые товары. Местные жители всем городом встречали первый грузовой караван, пришедший под российским флагом.