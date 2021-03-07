20:21 7 Марта 2021Общество
Глава ВОЗ назвал вакцину "Спутник V" вкладом в науку
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус назвал создание вакцины от коронавируса "Спутник V" вкладом России в науку.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус назвал создание вакцины от коронавируса "Спутник V" вкладом России в науку.
Высокую оценку препарату "Спутник V" российского производства глава ВОЗ дал во время разговора с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. Также в ходе беседы стороны обсудили российскую заявку на одобрение вакцины для использования при экстренных ситуациях.
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