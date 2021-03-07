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20:21   7 Марта 2021
Общество

Глава ВОЗ назвал вакцину "Спутник V" вкладом в науку

Глава ВОЗ назвал вакцину "Спутник V" вкладом в науку

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус назвал создание вакцины от коронавируса "Спутник V" вкладом России в науку.

Высокую оценку препарату "Спутник V" российского производства глава ВОЗ дал во время разговора с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. Также в ходе беседы стороны обсудили российскую заявку на одобрение вакцины для использования при экстренных ситуациях.

Последние сведения о коронавирусе в России и в мире опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Информация обновляется и дополняется ежедневно.

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#воз #вакцина #Спутник V

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