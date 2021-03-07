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20:02   7 Марта 2021
Политика

Роскомнадзор потребовал от Facebook отменить блокировку материалов ТАСС и РБК

Роскомнадзор потребовал от Facebook отменить блокировку материалов ТАСС и РБК

Роскомнадзор потребовал от администрации социальной сети Facebook восстановить доступ к материалам, опубликованным на официальных страницах российских СМИ "Взгляд", РБК и ТАСС.

Соцсеть ограничила доступ к публикациям, в которых говорится о задержании в Воронеже сторонников украинской неонацистской группы "МКУ". Материалы были опубликованы со ссылкой на официальные сообщения ФСБ и СК РФ.

Facebook расценила сведения как "ложные", после чего Роскомнадзор направил письмо руководству социальной сети, указав на "нарушение ключевых принципов свободного распространения информации". Об этом говорится в официальном заявлении РКН.

Ведомство потребовало восстановить доступ к материалам "Взгляда", РБК и ТАСС. В ином случае Facebook грозит штраф до 1 млн рублей.

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#роскомнадзор #facebook #блокировка

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