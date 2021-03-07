Монтян напомнила Кравчуку об обещаниях для украинцев в 1992 году

Украинская журналистка и юрист Татьяна Монтян напомнила экс-президенту страны Леониду Кравчуку о данных в 1992 году обещаниях для жителей страны.

Украинская журналистка и юрист Татьяна Монтян напомнила экс-президенту страны Леониду Кравчуку о данных в 1992 году обещаниях для жителей страны.

В своем посте в Facebook адвокат пишет, что Кравчук после распада СССР обещал, что русским в Донбассе будет жить так же комфортно, как и украинцам в Незалежной. Она процитировала его речь, когда политик пообещал, что людям будет лучше жить в материальном, культурном, языковом и в других отношениях.

"Знаете, когда СССР пошел к своему краху? Когда в руководство партии стали брать незамутненных п...в, вместо того, чтобы отправлять их в лагеря", — эмоционально высказалась Монтян.

По ее словам, Кравчук большую часть жизни работал в отделе коммунистической пропаганды. Юрист удивилась, как люди подобного склада смогли массово пробраться в руководство Украины.