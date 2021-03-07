Railfreight: Литва терпит огромные убытки из-за российской Усть-Луги

Вильнюс вынужден будет кардинально изменить свой подход к транспорту из-за соглашения России и Белоруссии. Такие выводы сделали аналитики голландского издания Railfreight.

Вильнюс вынужден будет кардинально изменить свой подход к транспорту из-за соглашения России и Белоруссии. Такие выводы сделали аналитики голландского издания Railfreight.

В феврале Москва и Минск подписали межправительственное соглашение о перевалке более 9,8 млн тонн белорусского мазута, бензина и масел в российских портах. Срок действия — до 31 декабря 2023 года, при этом оно может быть автоматически продлено. Документ предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay: даже если грузоотправитель обеспечивает перевалку в меньшем объеме, чем было согласовано, российский порт получает плату за весь объем.

Порт Усть-Луга в Ленинградской области принял первую партию бензина из Белоруссии 7 марта. Маршрут составлен таким образом, что груз пойдет в обход Литвы, что грозит последней большими убытками, отмечается в статье.

«Литва переживает довольно сложный период, так как Беларусь забирает свои грузы и передает их российской инфраструктуре. В этой ситуации прибалтийское государство пытается расширить спектр своих услуг и найти новых союзников», — пишут авторы Railfreight.

Минск многие годы пользовался услугами железных дорог и портов соседней страны. Перенаправить торговые потоки на другие маршруты президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел еще в конце августа из-за политической напряженности между Минском и Вильнюсом. На фоне этой ситуации Россия предложила белорусским использовать порт Усть-Луга.

Аналитики из Нидерландов констатировали, что прибалтийское государство теперь вынуждено полностью изменить подход к транспорту. В частности, Литва намерена поменять налоговую политику в отношении автомобильных перевозок. С 2023 года планируется заменить плату за пользование дорогами электронными сборами за проезд в зависимости от пройденного расстояния. Вильнюс также делает ставку на проект Via Capathia — еще не построенную сеть автодорог, которая должна соединить Клайпеду с Салониками.

Помимо этого, Вильнюс связывает большие надежды с железнодорожным проектом Rail Baltica. Магистраль должна связать Прибалтику со странами Западной Европы. Впрочем, по самым оптимистичным прогнозам, первый поезд сможет пройти по магистрали не раньше, чем через пять лет.