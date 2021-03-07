Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:36   7 Марта 2021
Ближнее зарубежье

Railfreight: Литва терпит огромные убытки из-за российской Усть-Луги

Railfreight: Литва терпит огромные убытки из-за российской Усть-Луги

Вильнюс вынужден будет кардинально изменить свой подход к транспорту из-за соглашения России и Белоруссии. Такие выводы сделали аналитики голландского издания Railfreight.

В феврале Москва и Минск подписали межправительственное соглашение о перевалке более 9,8 млн тонн белорусского мазута, бензина и масел в российских портах. Срок действия — до 31 декабря 2023 года, при этом оно может быть автоматически продлено. Документ предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay: даже если грузоотправитель обеспечивает перевалку в меньшем объеме, чем было согласовано, российский порт получает плату за весь объем.

Порт Усть-Луга в Ленинградской области принял первую партию бензина из Белоруссии 7 марта. Маршрут составлен таким образом, что груз пойдет в обход Литвы, что грозит последней большими убытками, отмечается в статье.

«Литва переживает довольно сложный период, так как Беларусь забирает свои грузы и передает их российской инфраструктуре. В этой ситуации прибалтийское государство пытается расширить спектр своих услуг и найти новых союзников», — пишут авторы Railfreight.

Railfreight: Литва терпит огромные убытки из-за российской Усть-Луги

Минск многие годы пользовался услугами железных дорог и портов соседней страны. Перенаправить торговые потоки на другие маршруты президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел еще в конце августа из-за политической напряженности между Минском и Вильнюсом. На фоне этой ситуации Россия предложила белорусским использовать порт Усть-Луга.

Аналитики из Нидерландов констатировали, что прибалтийское государство теперь вынуждено полностью изменить подход к транспорту. В частности, Литва намерена поменять налоговую политику в отношении автомобильных перевозок. С 2023 года планируется заменить плату за пользование дорогами электронными сборами за проезд в зависимости от пройденного расстояния. Вильнюс также делает ставку на проект Via Capathia — еще не построенную сеть автодорог, которая должна соединить Клайпеду с Салониками.

Помимо этого, Вильнюс связывает большие надежды с железнодорожным проектом Rail Baltica. Магистраль должна связать Прибалтику со странами Западной Европы. Впрочем, по самым оптимистичным прогнозам, первый поезд сможет пройти по магистрали не раньше, чем через пять лет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#белоруссия #транзит #литвак

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров