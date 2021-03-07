Политолог Ищенко предостерег Польшу от создания альянсов против РФ

Политолог Ростислав Ищенко напомнил Польше факт из истории, помня о котором, Варшаве не стоит создавать против России какие-либо альянсы.

Политолог Ростислав Ищенко напомнил Польше факт из истории, помня о котором, Варшаве не стоит создавать против России какие-либо альянсы.

Как отметил эксперт, ослабление любого государства всегда активизирует "хищников" из числа соседей. Так произошло в 2020 году с Белоруссией, Польшей и Литвой. Варшава много лет пытается формировать вокруг себя разные альянсы, которые бы противостояли России.

Сейчас речь идет не о возрождении Речи Посполитой в союзе с Литвой, а об объединении стран региона в принципиально новом формате. В пример Ищенко привел проект "Междуморье" в составе Польши, Прибалтики, Украины, Белоруссии, Венгрии, Румынии и других стран.

"Эта логика Польши их все время приводила к разделу страны. Но они действуют в ней все время на протяжении последних 300 лет", — напомнил политолог.

Эксперт не исключил, что рано или поздно попытки Польши перетянуть ряд стран Европы покажут эффект.