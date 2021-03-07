19:45 7 Марта 2021Наука
В SpaceX озвучили дату отправки очередной партии спутников Starlink на орбиту
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников связи Starlink запланирован на 9 марта.
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников связи Starlink запланирован на 9 марта.
В сообщении американской компании SpaceX отмечается, что запуск будут осуществлен с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида в 21.55 (по времени Восточного побережья США).
По имеющейся информации, это будет уже 21-й вывод на орбиту группы спутников глобальной сети интернет-покрытия. На сегодняшний день орбитальная группировка состоит из 1203 космических аппаратов.
Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 марта. SpaceX планирует обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в Интернет в любом уголке планеты.