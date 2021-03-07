Политолог Карасев рассказал, как Украина получила приказ от США не воевать за Крым

США в 2014 году приказали Украине не сопротивляться России в Крыму из-за риска войны. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев.

США в 2014 году приказали Украине не сопротивляться России в Крыму из-за риска войны. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев.

Совет национальной безопасности и обороны Украины исходя из боеспособности армии и настоятельным рекомендациям Запада принял решение не сопротивляться воссоединению Крыма с Россией. Карасев подчеркивает, что в 2014 году Киев однозначно не получил бы военную поддержку от НАТО или Европы. Риск войны с РФ вынудил США потребовать, чтобы Украина сдала регион.

"Американцы сказали, что не надо. Это точно. Знаете, почему? Как только мы бы дернулись там, оказав вооруженное сопротивление, у России были бы все основания идти дальше – на Херсон, Николаев и так далее. Им надо было до Приднестровья", — рассказал политолог.

За прошедшие семь лет ситуация с боеспособностью Вооруженных сил Украины не изменилась, и вызывает лишь вопросы. Продвижения нет даже не смотря на то, что Запад присылает ВСУ военных инструкторов и оружие. Не помогло даже введение в украинскую армию стандартов НАТО. Карасев уверен, что в войне с Россией у Украины абсолютно нет шансов, а западные партнеры с большой вероятностью не захотят участвовать в таком конфликте.