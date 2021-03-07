Аналитики Sina указали на "большую ошибку" США, пытающихся запугать Россию

Последние несколько месяцев Соединенные Штаты оказывают решительное давление на РФ, желая ее напугать. Такие действия могут обернуться неприятными последствиями, полагают эксперты.

Последние несколько месяцев Соединенные Штаты оказывают решительное давление на РФ, желая ее напугать. Такие действия могут обернуться неприятными последствиями, полагают эксперты.

Американские политики стали все чаще совершать недружелюбные действия по отношению к России. Представители Белого дома систематически угрожают санкциями, а Пентагон испытывает оружие возле границ РФ. Старания оказать психологическое давление на Москву могут обернуться неприятными последствиями, полагают аналитики китайского издания Sina, передает "ПолитРоссия".

"Размеры ядерного арсенала России сопоставимы с возможностями Соединенных Штатов. Так как силы равны, почему россияне должны бояться угроз американцев?" — недоумевают авторы Sina.

Россия каждый год берет на вооружение новые системы, а недавно еще и кардинально обновила Ракетные войска. Кроме того, новые российские гиперзвуковые боевые установки даже не имеют аналогов в мире.

"Американцы рискуют развязать противостояние, победителя в котором не будет», — добавили эксперты.

Вашингтон и его союзники совершает большую ошибку, когда пытаются провоцировать РФ, констатировали в Sina.