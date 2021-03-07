NI: США не должны недооценивать российских "реактивных монстров" Су-35

Запад слишком рискует, недооценивая российских "реактивных монстров" — истребители Су-35, считает эксперт из США.

Запад слишком рискует, недооценивая российских "реактивных монстров" — истребители Су-35, считает эксперт из США.

Самолеты ВКС России Су-35 традиционно считаются на Западе переходными машинами. Они якобы должны заполнить потребность в боевой авиации, пока не будет развернуто массовое производство истребителей пятого поколения Су-57. Однако такое мнение может повлечь за собой большие проблемы, сообщает "ПолитРоссия" со ссылкой на военного аналитика американского издания The National Interest.

"Не стоит недооценивать российский Су-35. Этот самолет — “реактивный монстр”", — пишет эксперт.

Су-35 является одноместным двухмоторным самолетом поколения 4++. Благодаря двигателям АЛ-41Ф-1С, российский самолет обладает высокой маневренностью. Конструкторы установили на Су-35С серьезный арсенал — 30-мм автоматическую пушку ГШ-30-1, различные ракеты классов "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также широкий выбор авиабомб. Благодаря этому Су-35 является серьезным конкурентом не только для F-15 и F-18, но и для F-35.

Не стоит забывать и о том, что российские машины пользуются спросом на экспортном рынке. Их уже приобрел Китай, в будущем не исключены контракты с Индией, ОАЭ, Индонезией, Египтом и Алжиром.