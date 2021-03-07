Погребинский объяснил, почему Киев не решится на масштабное обострение

Эскалация в Донбассе на начнется без отмашки США, уверен политолог.

Украина не начнет полномасштабной эскалации вооруженного конфликта в Донбассе без отмашки со стороны США. Однако американская администрация не станет так рисковать. Об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

Эксперт также прокомментировал заявления представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука, который призвал предпринять «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта на юго-востоке Украины. Погребинский назвал их «пустой болтовней, за которой ничего не стоит»

По мнению политолога, президент Украины Владимир Зеленский самостоятельно не решится на обострение конфликта.

«Пока он не получит жесткую команду от американцев, никаких серьезных телодвижений не будет. А США Байдена вряд ли заинтересованы в этом. Слишком велик риск потери контроля над Украиной», —сказал Погребинский в комментарии ИА «Красная весна».

Вооруженные столкновения на территории Донбасса идут с апреля 2014 года. Тогда власти Украины после государственного переворота начали «антитеррористическую операцию» против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел кризис.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек. С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях.

Вопрос урегулирования на юго-востоке Украины обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата.