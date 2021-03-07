Журналист CNN заявил о достижении Россией невероятных высот в спросе на "Спутник V"
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев дал интервью американскому телеканалу CNN. Американцы отметили огромный спрос на "Спутник V".
Британская журналистка и ведущая американского телеканала CNN International News Бекки Андерсон взяла интервью у генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева в Абу-Даби. В рамках беседы, Андерсон отметила достижение Россией невероятных высот в плане спроса на разработку специалистов центра имени Н. Ф. Гамалеи — вакцину "Спутник V".
"Вопреки прогнозам, глобальный спрос на "Спутник V" достиг невероятных высот", — заявила она, задавая вопрос о вакцинации российских граждан
Журналистка сообщила, что на данный момент Евросоюз проводит экспертизу "Спутника V". Она напомнила телезрителям о научной публикации издания Lancet, в которой указывается на высокую эффективность российской вакцины.
Дмитриев в свою очередь заявил, что РФПИ совершенно открыто представит всю необходимую для проведения экспертизы информацию. Также по необходимости будут предоставлены сведения о производственных объектах. Предвзятое отношение к вакцине Дмитриев связывает с политикой. По его словам, Россия, вопреки мнению Запада, не пытается играть роль великих спасителей Европы. Страна лишь пытается внести свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.