Журналист CNN заявил о достижении Россией невероятных высот в спросе на "Спутник V"

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев дал интервью американскому телеканалу CNN. Американцы отметили огромный спрос на "Спутник V".

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев дал интервью американскому телеканалу CNN. Американцы отметили огромный спрос на "Спутник V".

Британская журналистка и ведущая американского телеканала CNN International News Бекки Андерсон взяла интервью у генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева в Абу-Даби. В рамках беседы, Андерсон отметила достижение Россией невероятных высот в плане спроса на разработку специалистов центра имени Н. Ф. Гамалеи — вакцину "Спутник V".

"Вопреки прогнозам, глобальный спрос на "Спутник V" достиг невероятных высот", — заявила она, задавая вопрос о вакцинации российских граждан

Журналистка сообщила, что на данный момент Евросоюз проводит экспертизу "Спутника V". Она напомнила телезрителям о научной публикации издания Lancet, в которой указывается на высокую эффективность российской вакцины.

Дмитриев в свою очередь заявил, что РФПИ совершенно открыто представит всю необходимую для проведения экспертизы информацию. Также по необходимости будут предоставлены сведения о производственных объектах. Предвзятое отношение к вакцине Дмитриев связывает с политикой. По его словам, Россия, вопреки мнению Запада, не пытается играть роль великих спасителей Европы. Страна лишь пытается внести свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.