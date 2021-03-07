Ищенко посмеялся над польской идеей нового альянса против России

Польша столетиями пытается формировать вокруг себя альянсы и объединения, которые бы противостояли России, считает политолог.

Реакция Польши и Литвы на массовые акции протеста в Белоруссии после президентских выборов показала стремление этих стран воспользоваться слабостью Минска для расширения влияния в регионе. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко на YouTube-канале «Радио Аврора».

Варшава и Вильнюс стали первыми, кто пытался «задушить» Минск, предоставляя организаторам и координаторам митингов убежище, финансирование и иную поддержку.

Ищенко считает, что Польша столетиями пытается формировать вокруг себя различные образования и альянсы, которые бы противостояли России. В XXI веке речь идет не о возрождении Речи Посполитой в союзе с Литвой, а об объединении стран региона в принципиально новом формате. В качестве примера эксперт привел проект «Междуморье» в составе Польши, Прибалтики, Украины, Белоруссии, Венгрии, Румынии и ряда других стран.

«Поляки действуют последовательно, их политика в этом отношении предсказуема и до определенной степени логична. Хотя, я хочу сказать, что эта логика их все время приводила к разделам Польши. Но они действуют в ней все время на протяжении последних 300 лет», — заметил политолог.

Ищенко предположил, что любое ослабление Белоруссии будет использоваться Польше для усиления давления на Минск. Помимо альянса с Прибалтикой, Варшава может задействовать инструмент нахождения в составе Евросоюза с попыткой привлечения других стран Европы на свою сторону.

Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. Президент Александр Лукашенко победил на них с результатом в 80,1% (по официальным данным местного ЦИК). Светлане Тихановской удалось набрать 10,12%. После объявления итогов голосования в Минске и других крупных белорусских городах начались несанкционированные протестные акции. А лидер белорусской оппозиции с этого момента находится в Литве.