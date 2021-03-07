Британские военные проинспектировали позиции ВСУ в Донбассе

Представители ВС Великобритании посетили позиции ВСУ в Донбассе для оценки их боеготовности. Об этом сообщил пресс-центр штаба так называемой ООС Украины.

Представители ВС Великобритании посетили позиции ВСУ в Донбассе для оценки их боеготовности. Об этом сообщил пресс-центр штаба так называемой ООС Украины.

Во время посещения британская делегация ознакомилась с условиями на юго-востоке Украины. Была изучена степень боеготовности личного состава ВСУ в рамках операции ORBITAL. Об этом говорится в сообщении пресс-центра на официальной странице в соцсети Facebook. Британские офицеры побывали в Объединенном центр гражданско-военного сотрудничества в Краматорске и изучили порядок работы на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Майорское".

Тренировочная группа инструкторов из Великобритании ORBITAL была впервые сформирована в 2015 году. Специалисты направляются на Украину для повышения боевой подготовки солдат и офицеров ВСУ.