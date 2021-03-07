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17:50   7 Марта 2021
Политика

В Госдуме сочли заявление польского генерала о войне с РФ печальным и неправильным

В Госдуме сочли заявление польского генерала о войне с РФ печальным и неправильным

Заявление польского генерала о войне НАТО с Россией является недружественным и несвоевременным, заявил депутат Госдумы РФ Александр Пятикоп.

Ранее Defence 24 опубликовало материал, в котором Вальдемар Скшипчак назвал Калининградскую область воротами в Балтийское море и на Польскую низменность​​​. Он отмечал, что Россия за четыре дня может полностью захватить Балтию.

"Такие высказывания я расцениваю как недружественные. Поляки — наши ближайшие соседи, а такие заявления не укрепляют мир между братскими народами. Это, как мне кажется, попытка создать напряжение у границ и отвлечь внимание от проблем в самой Польше", — заявил российский политик в интервью РИА Новости.

Он также подчеркнул, что считает подобные высказывания печальными и неправильными. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в свою очередь посоветовал полякам перестать думать о разного рода нападениях, потому что Россию сложно обвинить в агрессивном поведении по отношению к балтийским странам.

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