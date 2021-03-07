В Австрии временно остановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за смерти человека

Власти Австрии приостановили массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом AstraZeneca после смерти женщины.

Власти Австрии приостановили массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом AstraZeneca после смерти женщины.

Пациента 49 лет умерла после инъекции вакцины из-за тяжелых нарушений свертываемости крови. Об этом сообщили в Федеральном ведомстве по безопасности в сфере здравоохранения (BASG).

Еще одной 35-летней женщине диагностировали тромбоэмболию легочной артерии после прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca. На данный момент пациентка поправляется. Дозы препарата находились в одной партии, дополнили в ведомстве. На данном этапе специалисты не выявили прямой связи между вакцинацией и случившимся, однако прививочную кампанию приостановили в целях безопасности.