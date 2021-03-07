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17:15   7 Марта 2021
Общество

В Австрии временно остановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за смерти человека

В Австрии временно остановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за смерти человека

Власти Австрии приостановили массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом AstraZeneca после смерти женщины.

Пациента 49 лет умерла после инъекции вакцины из-за тяжелых нарушений свертываемости крови. Об этом сообщили в Федеральном ведомстве по безопасности в сфере здравоохранения (BASG).

Еще одной 35-летней женщине диагностировали тромбоэмболию легочной артерии после прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca. На данный момент пациентка поправляется. Дозы препарата находились в одной партии, дополнили в ведомстве. На данном этапе специалисты не выявили прямой связи между вакцинацией и случившимся, однако прививочную кампанию приостановили в целях безопасности.

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#австрия #вакцинация #astrazeneca

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