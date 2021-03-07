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17:13   7 Марта 2021
Политика

Обозреватели Sohu сомневаются в желании следователей найти истину в деле MH17

Обозреватели Sohu сомневаются в желании следователей найти истину в деле MH17

Запад пытается возложить на Москву ответственность за крушение малайзийского самолета в Донбассе, отвергая крайне любопытные обстоятельства происшествия, пишет издание Sohu.

Журналисты напомнили, что доказательства "причастности" РФ к трагедии за шесть лет расследования так и не были представлены. По их мнению, западные страны больше заинтересованы в оказании давления на Москву, чем в поиске истины.

"Международные гражданские полеты жестко регламентированы соответствующими нормами. Но в деле MH17 много спорных моментов, и оно превращается в неразрешимую загадку", — приводит слова обозревателей "ПолитРоссия".

Авиалайнер компании Malaysia Airlines в июле 2014 года выполнял плановый рейс MH17. Однако примерно через два часа самолет потерпел крушение в Донбассе, что привело к гибели 298 человек.

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#китай #mh17 #sohu

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