Facebook призвали к ответу после блокировки материала РБК

Статья РБК о задержании предполагаемых сторонников украинской радикальной группы МКУ была заблокирована Facebook. По мнению соцсети, данные якобы не соответствуют действительности.

Статья РБК о задержании предполагаемых сторонников украинской радикальной группы МКУ была заблокирована Facebook. По мнению соцсети, данные якобы не соответствуют действительности.

Сотрудники РБК настаивают, что текст основан на официальном сообщении ФСБ. Редакция уверена в корректности изложения информации. Она направила в Facebook запрос с требованием провести дополнительную проверку и объяснить блокировку публикации.

ФСБ распространила пресс-релиз 18 февраля. В нем сообщалось, что силовики вместе со Следственным комитетом РФ и МВД пресекли в Воронеже деятельность нарушителей, причастных к пропаганде нацизма и массовых убийств. Они подозреваются в совершении насильственных преступлений и провоцированию международных конфликтов. Предполагается, что молодые люди являются сторонниками украинской радикальной группировки.

Ранее появилась информация, что Facebook и Twitter возглавили рейтинг интернет-ресурсов, которые нарушают законы РФ. Исследование провели Общественная палата и Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России.