В Европарламенте призвали использовать «Северный поток — 2» против России.

Евросоюз и США больше не способны выдвигать свои условия России, поскольку их заявления только стабилизируют положение страны, считает политолог Евгений Сатановский. Так он прокомментировал призыв депутата Европарламента использовать против Москвы газопровод «Северный поток — 2».

Глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер раскритиковал позицию властей Германии по «СП-2» и отметил, что они не позволят остановить завершение проекта. В качестве варианта дальнейших действий депутат предложил использовать трубопровод как «средство достижения внешнеполитических целей».

По мнению Вебера, газопровод «экономически стабилизирует» российскую систему, «которая в огромной степени действует против ЕС и его государств-членов». Он считает, что эксплуатировать «СП-2» следует «с оговорками и увязывать с дальнейшим поведением российского руководства». Если Москва не будет сотрудничать с Брюсселем, трубопровод не сможет работать в полной мере, «тогда это будет ответственностью Кремля», заявил Вебер.

По мнению Сатановского, любые угрозы санкций и провокации против России лишь еще больше укрепляют и стабилизируют положение как самого президента РФ Владимира Путина, так и российской экономики.

«Будет "Газпром" поставлять в Евросоюз газ или нет, будет существовать как экспортер или не будет; останется Евросоюз и НАТО, ФРГ и вся Европа вместе взятая, или уйдет в историю вместе со Штатами — в том числе, в случае, если уйдут они вместе с нами, неважно. Никто в Германии, Европе, США или с Марса и Сатурна России диктовать больше не будет НИЧЕГО. Прошло то время, понимает это Вебер или нет», — пишет Сатановский.

Комментируя слова Вебера о «возвращении России к полноценному сотрудничеству», без которого «трубопровод не сможет работать в полной мере», Сатановский напомнил, что «ревизия» отношений была выбором не российским, а европейским.

«Во-вторых, когда и если это сотрудничество должно идти в тех параметрах, которые намечены на Украине, то не пошли бы сам герр Вебер, ФРГ, Евросоюз, как таковой, и все, кто к этому имеют отношение, включая не названных им прямо американцев, которые у него играют роль своеобразного Волан-де Морта, так далеко, как только смогут, не останавливаясь, не сворачивая и продвигаясь по известному каждому в России адресу до достижения всеми ними глубокого физического удовлетворения», — заключил эксперт.

Россия неоднократно заявляла, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект, который выгоден Европе. Канцлер ФРГ Ангела Меркель также подтверждала неизменность позиции Берлина по проекту.