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16:54   7 Марта 2021
Политика

Шерин: Россия готова встать на защиту жителей ЛДНР в случае нападения Украины

Шерин: Россия готова встать на защиту жителей ЛДНР в случае нападения Украины

Россия готова защищать своих граждан на территории ЛНР и ДНР в случае вооруженной агрессии ВСУ, заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин.

В эфире радиостанции "Говорит Москва" Шерин отметил, что Россия не должна игнорировать сведения о готовящемся наступлении Украины в Донбассе. Ранее о подготовке Киева к военной операции заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Так как ЛДПР является последовательным сторонником того, чтобы Россия признала независимость ЛДНР, и так как мы приняли закон, и на территории ДНР и ЛНР проживают граждане РФ из числа тех, кто получил по упрощенной программе наше гражданство, Россия должна принимать все необходимые меры для того чтобы защитить своих граждан", — заявил Шерин.

Он отметил, что Москва должна предостеречь Киев от нарушения Минских договоренностей, предупредив его, что реакция со стороны России на провокации будет оперативной и жесткой. В то же время Шерин сказал, что не готов утверждать, следует ли России применять военные методы.

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