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16:36   7 Марта 2021
Политика

Главред "Эхо Москвы" иронично объяснил Волкову падение популярности Навального

Главред "Эхо Москвы" иронично объяснил Волкову падение популярности Навального

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов объяснил, почему обсуждает в эфире ситуацию с Лубянской площадью в Москве, а не блогера Алексея Навального.

Ранее сторонник Навального Леонид Волков раскритиковал Венедиктова за обсуждение темы об установке памятника на Лубянской площади. Он назвал журналиста "мерзавцем, натянувшим на себя клоунскую маску".

Венедиктов в своем ответе заявил, что никакого завершения дискуссии на тему Навального пока нет, а ситуация по-прежнему обсуждается. Историю с памятниками главред "Эхо Москвы" назвал такой же актуальной проблемой, как и многие другие ситуации в стране.

"Это все звенья одной цепи. Вы не можете сказать: а вот это — клоунское звено, а это — нет. Для многих людей это не клоунское звено. Многие люди к этому, к символам, относятся очень серьезно", — цитирует Венедиктова "ПолитЭксперт".

Журналист добавил, что не согласен с мнением Волкова, который утверждает, что Венедиктов темой про памятники в Москве будто бы отвлекает внимание от Навального.

"От посадки Навального внимание отвлекла посадка [марсохода Perseverance] на Марс. Это они специально запустили, американцы", — с сарказмом отметил журналист.

Ранее политолог Андрей Манойло предположил, что после посадки Навального Волков сам стал выпадать из повестки, поэтому нервничает и привлекает к себе внимание.

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#навальный #волков #венедиктов

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