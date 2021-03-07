Главред "Эхо Москвы" иронично объяснил Волкову падение популярности Навального

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов объяснил, почему обсуждает в эфире ситуацию с Лубянской площадью в Москве, а не блогера Алексея Навального.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов объяснил, почему обсуждает в эфире ситуацию с Лубянской площадью в Москве, а не блогера Алексея Навального.

Ранее сторонник Навального Леонид Волков раскритиковал Венедиктова за обсуждение темы об установке памятника на Лубянской площади. Он назвал журналиста "мерзавцем, натянувшим на себя клоунскую маску".

Венедиктов в своем ответе заявил, что никакого завершения дискуссии на тему Навального пока нет, а ситуация по-прежнему обсуждается. Историю с памятниками главред "Эхо Москвы" назвал такой же актуальной проблемой, как и многие другие ситуации в стране.

"Это все звенья одной цепи. Вы не можете сказать: а вот это — клоунское звено, а это — нет. Для многих людей это не клоунское звено. Многие люди к этому, к символам, относятся очень серьезно", — цитирует Венедиктова "ПолитЭксперт".

Журналист добавил, что не согласен с мнением Волкова, который утверждает, что Венедиктов темой про памятники в Москве будто бы отвлекает внимание от Навального.

"От посадки Навального внимание отвлекла посадка [марсохода Perseverance] на Марс. Это они специально запустили, американцы", — с сарказмом отметил журналист.

Ранее политолог Андрей Манойло предположил, что после посадки Навального Волков сам стал выпадать из повестки, поэтому нервничает и привлекает к себе внимание.