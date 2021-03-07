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16:18   7 Марта 2021
Политика

Губернатор штата Нью-Йорк получил четвертое обвинение в домогательствах

Губернатор штата Нью-Йорк получил четвертое обвинение в домогательствах

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо снова получил обвинение в домогательствах. О неподобающем поведении политика рассказали уже четыре женщины.

Первые жалобы поступили от бывших сотрудниц администрации Куомо. В этот раз обвинения выдвинула 35-летняя Ана Лисс, сообщает The Wall Street Journal. Она рассказала, что во время ее работы губернатор часто позволял себе фамильярные высказывания и интересовался ее личной жизнью. Однажды Куомо обнял сотрудницу за талию, этот факт подтверждается фотографией.

Ранее две бывшие подчиненные губернатора сообщили о домогательствах с его стороны. Такое же заявление сделала некая Анна Рух, которая познакомилась с ним на свадьбе друзей.

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#нью-йорк #домогательства #куомо

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