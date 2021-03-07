Эстония потратит более 130 млн евро на оборону в ближайшие годы

Глава Минобороны Эстонии Калле Лаанет подписал программу развития ведомства на период с 2022 по 2025 годы.

Глава Минобороны Эстонии Калле Лаанет подписал программу развития ведомства на период с 2022 по 2025 годы.

Утвержденная министром программа предусматривает закупку нового оружия, принятие на вооружение страны морских мин и систем береговой обороны, а также акцент на закупку уже имеющихся образцов САУ. Также в указанный период планируется потратить 135 млн евро на закупку боеприпасов. Ежегодно эта сумма будет расти на 20 млн евро согласно данным госпрограммы оборонных инвестиций.

"Важно, чтобы в рамках новой программы мы могли бы не только сохранить имеющиеся возможности, но и создать новые. Хороший пример — разработка новых шагов по усилению обороны на море, где ранее у нас было много проблем. За счет значительного увеличения наших и союзнических инвестиций мы улучшаем ситуационную осведомленность, связь и оборону", — сказал Лаанет.

Согласно подписанному документу, Эстония приобретет новое стрелковое оружие, пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и гранатометы, минометы, снайперские винтовки, бронежилеты и приборы ночного видения.