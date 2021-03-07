МВД Украины назвало условия "деоккупации" Донбасса

Украинские силовики находятся в постоянной готовности к реализации "стратегии деоккупации Донбасса", заявил советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко.

Украинские силовики находятся в постоянной готовности к реализации "стратегии деоккупации Донбасса", заявил советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко.

Однако для этого необходимо решение президента Украины Владимира Зеленского и Верховной рады.

"Мы надеемся, что в ближайшее время это произойдет. Потому что мы готовы вернуть эти территории, мы готовы обеспечить там проведение любых мероприятий", — сказал он.

Ранее руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев готов пойти на "радикальные шаги" в отношении Кремля. Это произойдет, если Москва не признает себя стороной конфликта на юго-востоке Украины, подытожил он.