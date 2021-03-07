Армянская оппозиция сравнила президента Саркисяна с Обломовым

Депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян высказалась о текущей политической ситуации в стране.

Депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян высказалась о текущей политической ситуации в стране.

По ее словам, президент Армен Саркисян похож на главного героя романа "Обломов", который не станет спасать страну.

"Он всегда напоминал мне известного героя из произведения Гончарова — сибарита Обломова", — заявила Зограбян.

Команду премьер-министра Никола Пашиняна она назвала низкопробной и заявила, что их всех нужно отдать под суд. Этого до сих пор не сделали, потому что каждый житель страны ждет, что придет некий "спаситель" и решит все вопросы. Саркисян же этого не сделает, так как является "нейтральным" человеком, идущим по пути в никуда, заключила депутат.