В МИД РФ рассказали о серии командировок Сергея Лаврова в марте

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар в период с 8 по 11 марта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар в период с 8 по 11 марта.

Цели визитов главы российского внешнеполитического ведомства в указанные страны носят дипломатический характер. По информации МИД РФ, в ОАЭ Лавров планирует встретиться с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, а также своим коллегой Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном. В Саудовской Аравии глава МИД РФ навестит наследного принца Королевства Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда и министра иностранных дел Фейсала Бен Фархана Аль Сауда. В Катаре прием Сергею Лаврову окажет эмир Тамим Бен Хамад Аль Тани. Кроме того, планируется провести переговоры с заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел Мухаммедом Бен Абдуррахманом Аль Тани.

Согласно информации российского ведомства, серия командировок главы МИД РФ является важной составляющей в организации двустороннего политического диалога, в рамках которого глава государства Владимир Путин поддерживает доверительные контакты с вышеуказанными политиками.