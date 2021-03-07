Женщины-военнослужащие приняли участие в танковых стрельбах ЗВО

Военные Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) отработали боевые стрельбы из танков Т-80У.

Военные Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) отработали боевые стрельбы из танков Т-80У.

Согласно информации пресс-службы ЗВО, огонь велся с применением гладкоствольных пушек калибром 125 мм по позициям условного противника с расстояния от 1200 до 2000 метров. Мишени имитировали личный состав неприятеля в окопах и других фортификационных сооружениях.

Задача командного состава Кантемировской дивизии заключалась также в ликвидации низколетящих летательных аппаратов врага с дальности от 600 до 1200 метров с помощью крупнокалиберных пулеметов. В учебных стрельбищах приняли участие около 100 военнослужащих с привлечением более 30 единиц вооружения и военной техники.

По информации Минобороны РФ, танкистки в 2019 году заняли второе место в танковом биатлоне.