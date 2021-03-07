Военный эксперт раскрыл способ противодействия боевым лазерам ВВС США

Разработка «Гиперболоида инженера Гарина» займет еще несколько десятилетий, считает военный эксперт.

В США изготовили макет лазерной пушки воздушного базирования. Системой SHIELD планируют оснащать истребители. Разработчики уверяют, что энергетическое оружие намного эффективнее ракет.

Макет корпуса боевого лазера исследовательская лаборатория ВВС США получила в конце февраля. Энергетическая установка и система управления лучом поступит на тестирование к середине лета. Американцы рассчитывают к 2024 году приступить к полноценным наземным испытаниям всего комплекса.

Военный эксперт, директор музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов объяснил, что разработка американцев не будет прожигать самолетам крылья, как в фантастических фильмах. До «Гиперболоида инженера Гарина» придется подождать еще несколько десятилетий. США же делают ставку на твердотельный лазер:

«Твердотельные лазеры используются в промышленном производстве, недорого стоят. Но у них низкая мощность. И что сделали американцы? Они создали систему, которая с помощью искусственного интеллекта соединяет, допустим, шесть лучей, в один. Происходит такое явление, как интерференция — наложение лучей. И мощность луча резко возрастает. После этого США и анонсировали такое оружие. Смогут ли американцы это реализовать — будет зависеть от работы системы, которая соединяет эти лучи», — сказал Кнутов в комментарии «Политике Сегодня».

Программа SHIELD (Self-Protect High-Energy Laser Demonstrator) стартовала в 2016 году. Она направлена на создание трех видов лазерных систем — для защиты, уничтожения и подсветки целей. Лазер должен сбивать приближающиеся к самолету ракеты класса «земля - воздух» или «воздух-воздух». Впрочем, России есть, чем ответить на лазерные пушки, заверил эксперт.

«Нам нужно отразить часть лазерной энергии. То есть, если мы покроем ракету фольгой, энергия будет улетучиваться и эффективность системы сведется к нулю. Другой способ — сделать ракету вращающейся. Тогда будет невозможно нагреть лазером определенную точку на ракете и тем самым разрушить ее. Это все несложные средства защиты, которые сводят к нулю потенциал такого оружия. Затраты американцев на его разработку на сегодняшний день не оправданы», — заключил собеседник издания.

В России тоже уделяют немало внимания лазерному оружию. Еще в СССР такую систему установили на Ил-76. На испытаниях комплекс А-60 уничтожил несколько десятков воздушных целей. Также проводились эксперименты по ослеплению и уничтожению орбитальных спутников. В конце нулевых проект приостановили, но в 2014 году работы возобновили.

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов в 2016 году сообщил о глубокой модернизации и успешных экспериментах воздушной лаборатории, а в 2018 году на опытно-боевое дежурство заступил наземный лазерный комплекс специального назначения «Пересвет». Установка предназначена для ослепления техники противника, выведения из строя крылатых ракет, БПЛА и других средств воздушного нападения.

Справка ПС: «Гиперболоид инженера Гарина» — фантастический роман А. Н. Толстого, написанный в 1927 году. В нем русский инженер Петр Гарин создает «гиперболоид» — аппарат, испускающий тепловой луч огромной мощности, способный разрушить любые преграды. Он похож на очень мощный лазер, но в отличие от него гиперболоид не являлся источником вынужденного когерентного излучения.