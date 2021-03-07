Болгарские пользователи ответили на слова Кравчука о "жестких мерах" к России

Экс-президент Украины Кравчук возложил ответственность за эскалацию в Донбассе на Россию и потребовал жестких мер против нее, на что отреагировали читатели болгарских СМИ.

Экс-президент Украины Кравчук возложил ответственность за эскалацию в Донбассе на Россию и потребовал жестких мер против нее, на что отреагировали читатели болгарских СМИ.

Болгарская пресса растиражировала заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кравчука о необходимости "жестких мер" против России, которая, по его убеждению, якобы ответственна за эскалацию напряженности на линии соприкосновения в Донбассе. Журналисты издания News.bg напомнили, что в Киеве официально признали Россию "страной-агрессором", но до сих пор на Украине не объявлена всеобщая мобилизация, как это должно быть в случае настоящей войны.

Читатели издания прокомментировали заявление Кравчука, предсказав уничтожение Украины, если руководство страны прислушается к бывшему президенту и попытается использовать против России "жесткие меры".

"После таких "жестких мер" украинское государство может исчезнуть с карты мира", — уверен один из комментаторов.

Нашлись среди читателей и те, кто одурманен антироссийской пропагандой и считает, что Россия "оккупировала" Донбасс. В их комментариях нет ничего, кроме обычных штампов.