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14:27   7 Марта 2021
Общество

Популярный у россиян продукт оказался опасным для здоровья

Популярный у россиян продукт оказался опасным для здоровья

Банан содержит много витаминов и минералов, но он может и навредить организму, выяснили специалисты.

Фрукт содержит много сахарозы, углеводов и калорий, что влияет на фигуру и повышает уровень сахара в крови. Бананы также негативно влияют на ЖКТ и мочевыделительную систему.

Специалисты отметили, что бананы улучшают пищеварение, заряжают энергией и наполняют организм необходимыми витаминами. В связи с этим медики не рекомендуют отказываться от этих плодов полностью. Банан нужно воспринимать как десерт, которым нельзя злоупотреблять.

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#врачи #организм #бананы

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