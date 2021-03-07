Популярный у россиян продукт оказался опасным для здоровья

Банан содержит много витаминов и минералов, но он может и навредить организму, выяснили специалисты.

Банан содержит много витаминов и минералов, но он может и навредить организму, выяснили специалисты.

Фрукт содержит много сахарозы, углеводов и калорий, что влияет на фигуру и повышает уровень сахара в крови. Бананы также негативно влияют на ЖКТ и мочевыделительную систему.

Специалисты отметили, что бананы улучшают пищеварение, заряжают энергией и наполняют организм необходимыми витаминами. В связи с этим медики не рекомендуют отказываться от этих плодов полностью. Банан нужно воспринимать как десерт, которым нельзя злоупотреблять.